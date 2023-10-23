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СМИ: ХАМАС готов обменивать заложников на топливо

Haaretz: ХАМАС рассматривает обмен гражданских заложников на топливо

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Majdi Fathi/Global Look Press

Руководство движения ХАМАС выразило готовность обменивать гражданских заложников, взятых в ходе событий 7 октября, на топливо, сообщает газета Haaretz со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«ХАМАС рассматривает освобождение гражданских заложников в обмен на топливо», — указано в сообщении.

Несмотря на то, что окончательное решение пока не принято, существует вероятность, что ХАМАС отпустит некоторых гражданских заложников уже сегодня, 23 октября, ближе к ночи.

До этого палестинское движение ХАМАС сообщило, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо.

Также Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что на территории сектора из-за обстрелов и дефицита топлива вышли из строя 12 больниц и медицинских центров.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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