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Шойгу рассказал, что обсуждается на встрече с политиками

Шойгу: на встрече с политиками часто обсуждаются вопросы, беспокоящие всю страну

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на встрече с политиками часто обсуждаются вопросы, беспокоящие всю Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Встречаясь с разными людьми, депутатами, сенаторами, кстати сказать, не буду скрывать и с членами правительства, мы часто обсуждаем те вопросы, которые сегодня тревожат не только нас, не только армию, но и всю страну», — сказал Шойгу.

Он отметил, что это делается для того, «чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что сегодня делают Вооруженные силы».

Как отметили в МО РФ, министр обратил внимание российских сенаторов на масштаб решаемых Вооруженных силами задач в ходе проведения специальной военной операции.

До этого Шойгу заявил, что НАТО в ближайшее время может разместить свои базы на территории Швеции и Финляндии. Он отметил, что в последнее время обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО. В частности, дополнительный очаг напряженности создали вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных с НАТО мероприятий на территории Швеции.

Ранее Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции эсэсовца Хунки из Канады.

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