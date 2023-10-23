В Севастополе объяснили взрывы на внешнем рейде базы ВМФ

Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что на внешнем рейде Севастополя проходит плановая работа флота по противоподводной диверсионной обороне (ПДПО).

«Громкие звуки — это на внешнем рейде — корабли Черноморского флота проводят штатную работу по ППДО. В городе все спокойно», — заявил Развожаев.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в понедельник, 23 октября, под Севастополем Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов.

22 сентября Развозжаев рассказал об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ЧП и работы ПВО.

Из-за угрозы повторного удара горожан попросили не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие. Через полчаса Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о плановом уничтожении взрывоопасных предметов на полуострове.