Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Севастополе объяснили взрывы на внешнем рейде базы ВМФ

Губернатор Развожаев сообщил, что на внешнем рейде Севастополя идут учения

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что на внешнем рейде Севастополя проходит плановая работа флота по противоподводной диверсионной обороне (ПДПО).

«Громкие звуки — это на внешнем рейде — корабли Черноморского флота проводят штатную работу по ППДО. В городе все спокойно», — заявил Развожаев.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в понедельник, 23 октября, под Севастополем Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов.

22 сентября Развозжаев рассказал об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ЧП и работы ПВО.

Из-за угрозы повторного удара горожан попросили не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие. Через полчаса Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о плановом уничтожении взрывоопасных предметов на полуострове.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий