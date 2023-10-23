На севере Израиля звучит воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в регионе Верхняя Галилея на севере Израиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ЦАХАЛ.

«Сирены прозвучали в Верхней Галилее на севере Израиля», — сказано в сообщении.

Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Бейт-Шемеш, центральных и южных районах Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.