Американская база в Сирии попала под удар беспилотников

База США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-восток Сирии, была атакована двумя беспилотниками, сообщает телеканал Al-Mayadeen.

По данным телеканала, беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону американской базы и нанести удар — однако данные о нанесенном уроне или повреждениях не приводятся.

Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС, представители которого утверждают, что удар также был нанесен по базе Эр-Рукбан, которая также является лагерем беженцев.

Ранее военная авиабаза Ирака Айн-аль-Асад на западе страны в провинции Анбар, где помимо иракских войск размещены американские военнослужащие, была обстреляна ракетами.

21 октября над базой Айн-аль-Асад были сбиты два дрона, о чем сообщили в Пентагоне. В американском военном ведомстве утверждают, что в результате ракетной атаки никто не пострадал.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.