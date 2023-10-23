В Ростовской области сработали системы ПВО

Российские средства противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Василий Голубев.

«Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Прошу сохранять спокойствие!» — сказано в сообщении.

Он добавил, что системы ПВО, которые находятся в Ростовской области, выполняют задачи в зоне специальной военной операции по ликвидации воздушных целей.

21 октября в министерстве обороны РФ сообщали, что беспилотный летательный аппарат, принадлежавший вооруженным силам Украины, предпринял неудачную попытку атаковать российские объекты на территории Воронежской области.

В этот же день Голубев заявлял, что средства противовоздушной обороны отработали в регионе уже во второй раз. Он просил сохранять спокойствие, отметив, что «военные выполняют свою работу».

До этого системы ПВО сработали в Ростовской области в 14:10. Глава региона рассказывал, что средства противовоздушной обороны, прикрывающие Ростовскую область, уничтожили воздушную цель.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.