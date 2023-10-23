Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области сработали системы ПВО

Голубев: системы ПВО отработали по воздушным целям в Ростовской области

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Василий Голубев.

«Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Прошу сохранять спокойствие!» — сказано в сообщении.

Он добавил, что системы ПВО, которые находятся в Ростовской области, выполняют задачи в зоне специальной военной операции по ликвидации воздушных целей.

21 октября в министерстве обороны РФ сообщали, что беспилотный летательный аппарат, принадлежавший вооруженным силам Украины, предпринял неудачную попытку атаковать российские объекты на территории Воронежской области.

В этот же день Голубев заявлял, что средства противовоздушной обороны отработали в регионе уже во второй раз. Он просил сохранять спокойствие, отметив, что «военные выполняют свою работу».

До этого системы ПВО сработали в Ростовской области в 14:10. Глава региона рассказывал, что средства противовоздушной обороны, прикрывающие Ростовскую область, уничтожили воздушную цель.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий