Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили семь атак украинской армии на Запорожском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — сказано в сообщении.

Кроме того, в российском оборонном ведомства добавили, что в районах Новоданиловки и Малой Токмачки российские войска поразили живую силу и технику вооруженных сил Украины. Уточняется, что потери украинской армии составили до 80 военных, танк и три бронемашины.

23 октября глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российским военным удалось провести успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщали, что военнослужащие России предотвратили попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области, украинская сторона за прошедшие сутки потеряла до 60 бойцов.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов говорил, что российские войска нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 140 военнослужащих.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.