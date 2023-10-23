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В подконтрольной Украине части Херсонской области произошли взрывы

«Зеркало недели»: в подконтрольной Киеву части Херсонской области произошли взрывы

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Global Look Press

Взрывы прозвучали на территории Херсонской области, которая в данный момент находится под контролем Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Зеркало недели», которое ссылается на местные группы в социальных сетях.

По данным журналистов, российские войска запустили по территории области ракеты семейства «Калибр», в связи с чем была объявлена воздушная тревога.

Параллельно украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ВСУ предупредили о «крайне высокой» угрозе массового ракетного удара из-за выхода в Черное и Азовское море судов ВМФ РФ, на борту которых находятся «Калибры».

Воздушную тревогу объявили не только в Херсонской, но также в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. А в ночь на 23 октября сирены звучали в Сумской и Черниговской областях. Из первой сообщали не только о тревоге, но и о взрывах.

Накануне взрывы раздавались также в Вышгороде Киевской области и подконтрольном украинским властям Херсоне. Об этом сообщал глава местной городской администрации.

Ранее в Днепропетровской области в результате взрыва повреждения получил промышленный объект.

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