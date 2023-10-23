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Стало известно, сколько жителей Израиля были вынуждены покинуть свои дома

Times of Israel: около 200 тысяч израильтян покинули свои дома после эскалации

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Около 200 тысяч жителей Израиля были вынуждены покинуть свои дома после обострения палестино-израильского конфликта, пишет газета The Times of Israel.

По информации издания, многие израильтяне были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные места внутри страны. Примерно половины из них получили указание эвакуироваться из 105 населенных пунктов вблизи границ сектора Газы и Ливана. Другая половина уехала по собственному желанию.

«Около 200 тысяч израильтян были перемещены внутри страны в ходе продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС», — говорится в публикации.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что в руках израильских военных находятся порядка тысячи сторонников палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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