Стало известно, сколько жителей Израиля были вынуждены покинуть свои дома

Около 200 тысяч жителей Израиля были вынуждены покинуть свои дома после обострения палестино-израильского конфликта, пишет газета The Times of Israel.

По информации издания, многие израильтяне были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные места внутри страны. Примерно половины из них получили указание эвакуироваться из 105 населенных пунктов вблизи границ сектора Газы и Ливана. Другая половина уехала по собственному желанию.

«Около 200 тысяч израильтян были перемещены внутри страны в ходе продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС», — говорится в публикации.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что в руках израильских военных находятся порядка тысячи сторонников палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.