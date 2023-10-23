Стало известно о разрушении мечети в Газе после израильских обстрелов

Мечеть в центре города Газа была разрушена в ходе обстрелов со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Как уточняет ТАССТАСС со ссылкой на данные телеканала, целью атаки израильских военных стала мечеть «Ан-Нур аль-Мухаммади», которая находится в центре Газы. Какой-либо информации о пострадавших в ходе авиаударов пока нет.

Обстрелы по сектору Газа ЦАХАЛ ведет ежедневно, называя своей основной целью поражение военных объектов палестинской радикальной группировки ХАМАС. Под огонь попадают и гражданские: недавно палестинские СМИ сообщили об ударах по территориям рядом с больницами «Аль-Шифа» и «Аль-Кудс», где находились медики и местные жители. Данные о пострадавших по-прежнему уточняются.

Обмен ударами между израильской армией и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики последнего обстреляли южные районы Израиля, после чего вторглись на его территорию и захватили свыше 200 заложников. После этого ЦАХАЛ начал операцию возмездия.

Ранее в Израиле назвали число попавших в плен сторонников ХАМАС.