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ХАМАС объявил о новом ракетном обстреле Ашкелона

ХАМАС: Ашкелон обстреляли ракетами из-за «нападения на мирное население»

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Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС снова обстреляло ракетами израильский город Ашкелон. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили сами представители группировки.

«Бригады аль-Кассама обстреляли оккупированный Ашкелон ракетным обстрелом в ответ на нападение на мирное население», — говорится в сообщении ХАМАС.

В Армии обороны Израиля подтвердили информацию о попытке боевиков обстрелять Ашкелон, отметив, что предупреждающие сирены звучали не только в городе, но и в окрестностях сектора Газа.

ЦАХАЛ ведет ответные обстрелы, о которых ежедневно публично отчитывается. По данным представителей армии, удары наносят по военным объектам и инфраструктуре радикалов в Газе. Многие из них накрывают подземные туннели, в которых скрываются члены ХАМАС. Только за последние сутки ЦАХАЛ поразил 320 объектов.

Параллельно израильская армия продолжает подготовку к наземной операции.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что могут отказаться от нее, если ХАМАС освободит заложников.

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Война в Израиле
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