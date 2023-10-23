ХАМАС объявил о новом ракетном обстреле Ашкелона

Палестинское радикальное движение ХАМАС снова обстреляло ракетами израильский город Ашкелон. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили сами представители группировки.

«Бригады аль-Кассама обстреляли оккупированный Ашкелон ракетным обстрелом в ответ на нападение на мирное население», — говорится в сообщении ХАМАС.

В Армии обороны Израиля подтвердили информацию о попытке боевиков обстрелять Ашкелон, отметив, что предупреждающие сирены звучали не только в городе, но и в окрестностях сектора Газа.

ЦАХАЛ ведет ответные обстрелы, о которых ежедневно публично отчитывается. По данным представителей армии, удары наносят по военным объектам и инфраструктуре радикалов в Газе. Многие из них накрывают подземные туннели, в которых скрываются члены ХАМАС. Только за последние сутки ЦАХАЛ поразил 320 объектов.

Параллельно израильская армия продолжает подготовку к наземной операции.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что могут отказаться от нее, если ХАМАС освободит заложников.