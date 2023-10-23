В Израиле назвали число попавших в плен сторонников ХАМАС

В руках израильских военных находятся порядка тысячи сторонников палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«У нас более тысячи убитых и пленных — все они сторонники ХАМАС», — сказал Хагари.

Он добавил, что убитые есть и среди пленников.

При этом самой группировке удалось захватить свыше 200 граждан Израиля и других стран во время атаки 7 октября, когда боевики проникли на территорию израильского государства. В руки ХАМАС попали также десятки единиц военной техники.

Вскоре после вторжения армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила операцию возмездия под названием «Железные мечи», основной целью которой стало уничтожение ХАМАС. Начались обстрелы объектов боевиков в секторе Газа, а Совет нацбезопасности страны решил взять регион в блокаду, остановив поставки электричества, топлива, еды, воды и товаров. Кроме того, власти Израиля заявили ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы из-за скорого начала наземной операции.

Ранее в СМИ назвали причину многочисленных переносов наземной операции Израиля в секторе Газа.