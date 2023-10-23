ЕС ускорит согласование помощи Египту из-за опасения наплыва беженцев

Евросоюз ускорит согласование помощи Египту из-за эскалации палестино-израильского конфликта, так как он может привести к наплыву беженцев из сектора Газа. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, соглашение ЕС и Египта позволит финансировать создание рабочих мест, поддержать экономику страны и избежать массовой миграции в Европу.

Отмечается, что переговоры с Каиром ведутся уже в течение нескольких месяцев, но эскалация конфликта между ХАМАС и Израилем «придала этому вопросу новую актуальность».

Зампред Еврокомиссии Маргаритис Схинас говорил, что необходимо активно взаимодействовать с Египтом, чтобы быть уверенными, что он «получает всю поддержку, которой заслуживает за свою важную роль в регионе в качестве транзитной страны».

До этого телеканал CNN сообщал, что колонна, состоящая из не менее 14 грузовиков с гуманитарной помощью, проехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с анклавом.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.