Названа причина переносов наземной операции Израиля в секторе Газа

Власти Израиля несколько раз откладывали наземную операцию в секторе Газа из-за переговоров с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на четверых высокопоставленных чиновников из минобороны Израиля.

Двое из опрошенных связали переносы с ходом переговоров о пленных. Источник издания из армии Израиля сообщил, что боевики ХАМАС могут освободить около 50 пленных с двойным гражданством без специальных договоренностей.

23 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа удерживают не менее 222 заложников. По его словам, военные Израиля поддерживают контакт с семьями похищенных.

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в заложниках у ХАМАС до сих пор находятся двое россиян. Он отметил, что еще семь граждан России пропали без вести и около 300 сограждан обратились с просьбой включить их в списки в случае эвакуации из страны.

20 октября стало известно об освобождении двух американок — матери и дочери.

Ранее ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции Израиля в Газе.