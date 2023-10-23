Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа причина переносов наземной операции Израиля в секторе Газа

NYT: власти Израиля переносили операцию в Газе из-за переговоров о пленных

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Власти Израиля несколько раз откладывали наземную операцию в секторе Газа из-за переговоров с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на четверых высокопоставленных чиновников из минобороны Израиля.

Двое из опрошенных связали переносы с ходом переговоров о пленных. Источник издания из армии Израиля сообщил, что боевики ХАМАС могут освободить около 50 пленных с двойным гражданством без специальных договоренностей.

23 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа удерживают не менее 222 заложников. По его словам, военные Израиля поддерживают контакт с семьями похищенных.

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в заложниках у ХАМАС до сих пор находятся двое россиян. Он отметил, что еще семь граждан России пропали без вести и около 300 сограждан обратились с просьбой включить их в списки в случае эвакуации из страны.

20 октября стало известно об освобождении двух американок — матери и дочери.

Ранее ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции Израиля в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий