Мобилизационные ресурсы на Украине опустошены. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев», — отметил Азаров.

По его словам, резервы страны опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого Азаров допускал, что мобилизация на Украине ужесточится, дефицит солдат растет.

Накануне украинский депутат Днестровского райсовета пытался помочь мужчинам избежать призыва в армию. Установлено, что подозреваемый уже задержан, заведено уголовное производство по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу».

22 октября стало известно, что на Украине начали ставить женщин с медицинским образованием на воинский учет.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.