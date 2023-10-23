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Оператор дрона-камикадзе ВС РФ рассказал об уязвимых местах Abrams

РИА Новости: танки M1A1 Abrams уязвимы перед дронами, лобовой атакой и минами

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Mindaugas Kulbis/AP

Оператор БПЛА-камикадзе «Ланцет» с позывным «Шкет» рассказал РИА Новости, какие уязвимые места есть у танков M1A1 Abrams.

По информации агентства, «Шкет» воюет на Южнодонецком направлении. Он заявил, что характеристики танка Abrams известны российским военным.

По его словам, атаковать танки, подобные Abrams, можно сверху или по кормовой нише с боеприпасами Там бронирование машин наиболее слабое. Abrams имеет точное дальнобойное орудие и современные средства наблюдения, но бронирование бортов и кормы у танка слабое.

Шкет считает, что Abrams не станет сюрпризом для ВС РФ.

«В конце концов, в военных училищах готовили противостоять именно ему», — добавил военный.

До этого немецкий журнал Merkur писал, что американские танки Abrams не подходят для ведения боевых действий в зоне украинского конфликта. Одной из таких особенностей является слишком большой вес танков. Из-за этого существует большой риск, что расположенные на Украине мосты просто разрушатся при попытке провезти через них данный вид техники.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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