Боррель заявил о необходимости гуманитарной паузы в Газе

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге заявил, что в секторе Газа необходима гуманитарная пауза для доставки помощи в регион. Трансляцию ведет пресс-служба Совета ЕС.

По словам Борреля, сейчас приоритетом является доставка помощи в сектор Газа.

«Гуманитарная пауза будет обсуждаться сегодня. Она необходима, чтобы гуманитарная помощь была доставлена в регион и была распределена», — пояснил Боррель.

До этого США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия договорились координировать свои действия по отправке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.

22 октября американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и главами правительств стран — членов ЕС. Участники переговоров обязались продолжить тесное сотрудничество ради предотвращения разрастания конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.