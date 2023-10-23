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В ДНР сообщили об оттеснении украинских бойцов

Гагин заявил, что военные РФ оттеснили ВСУ в районе ж/д ветки под Артемовском

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Российские военные силы смогли оттеснить украинские подразделения в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артемовска, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Об этом сообщает ТАСС.

«У Клещеевки нашим силам удалось оттеснить подразделения противника из района железной дороги», — пояснил Гагин.

По словам советника Пушилина, данный участок боевых действий в Донецкой народной республике остается ключевым на южном фланге Артемовска.

Также Гагин обратил внимание, что из-за регулярных ударов артиллерии Вооруженных сил РФ на данном участке украинские военнослужащие понесли серьезные потери как в личном составе, так и технике.

До этого советник Пушилина сообщил, что ВС России вышли к селу Бердычи. По его словам, наступательные действия российской стороны направлены на то, чтобы начать контролировать подвоз тылового обеспечения Вооруженных сил Украины.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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