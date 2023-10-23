В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В селе Куриловка Купянского района Харьковской области на Украине повредили объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

До этого объект критической инфраструктуры получил повреждения после взрывов в подконтрольном украинским властям Херсоне. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, повреждено «инженерное сооружение в Херсонском районе», а также территория транспортного предприятия и завод.

В ночь на 23 октября в Одесской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Произошли серии взрывов в Кировоградской области Украины.

Также в понедельник стало известно о взрывах непосредственно в Одессе.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее российские военные отразили четыре атаки ВСУ.