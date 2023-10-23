В Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения после взрывов в подконтрольном украинским властям городе Херсон. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«[Попадание] в объект критической инфраструктуры», — написал он, не уточнив деталей.

По словам Прокудина, повреждено «инженерное сооружение в Херсонском районе», а также территория транспортного предприятия и завод.

Вечером 22 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Кроме того, объект припортовой инфраструктуры получил повреждения в Одесской области. В силах обороны юга вооруженных сил Украины (ВСУ) отметили, что возникший после взрыва пожар удалось оперативно потушить.

В ночь на 23 октября в Одесской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Также произошли серии взрывов в Кировоградской области Украины. Об этом написали издания «Зеркало недели» и «Общественное».

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.