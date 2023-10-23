Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На севере Израиля начали срочно ремонтировать бомбоубежища

Срочный ремонт начат в 4 тысячах бомбоубежищ на севере Израиля

close
100%
Global Look Press

В 4 тысячах бомбоубежищ на севере Израиля начат срочный ремонт. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, такие меры необходимы, чтобы обеспечить готовность в случае открытия северного фронта, если шиитская группировка «Хезболла» из Ливана решит вступить в палестино-израильский конфликт.

«Прямо сейчас у нас есть несколько «золотых часов», чтобы продолжить работу: расчистить убежища, провести электричество и воду, доставить мебель и необходимые расходные материалы. Для этого нам нужно как можно больше волонтеров», — поделился управляющий директор израильского подразделения JNF UK Йонатан Галон.

Отмечается, что проект реализуют старейшая израильская благотворительная организация в Великобритании JNF UK и неправительственная организация Ossim Shechuna.

До этого Reuters сообщало, что власти Ирана допускают резкие высказывания в отношении Израиля, но не планируют вступать в открытый конфликт.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий