На севере Израиля начали срочно ремонтировать бомбоубежища

В 4 тысячах бомбоубежищ на севере Израиля начат срочный ремонт. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, такие меры необходимы, чтобы обеспечить готовность в случае открытия северного фронта, если шиитская группировка «Хезболла» из Ливана решит вступить в палестино-израильский конфликт.

«Прямо сейчас у нас есть несколько «золотых часов», чтобы продолжить работу: расчистить убежища, провести электричество и воду, доставить мебель и необходимые расходные материалы. Для этого нам нужно как можно больше волонтеров», — поделился управляющий директор израильского подразделения JNF UK Йонатан Галон.

Отмечается, что проект реализуют старейшая израильская благотворительная организация в Великобритании JNF UK и неправительственная организация Ossim Shechuna.

До этого Reuters сообщало, что власти Ирана допускают резкие высказывания в отношении Израиля, но не планируют вступать в открытый конфликт.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.