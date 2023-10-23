Заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» рассказал, что в рядах наемников вооруженных сил Украины (ВСУ) есть афроамериканцы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного, на разных направления встречается много поляков, попадаются афроамериканцы.

«Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали», — поделился «Скала».

Он добавил, что ВС РФ находят и изучают трофеи украинской армии. «Скала» отметил, что российские образцы вооружения, хоть и немного устаревшие, более практичны, чем украинские.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин говорил о многотысячных потерях украинской армии за последние 2-3 недели. ВСУ начали нести большие потери в технике и живой силе с момента активных действий Российской армии по всей линии фронта.

По словам Гагина, у украинской армии также на исходе иностранное вооружение.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.