Объект припортовой инфраструктуры получил повреждения в Одесской области

Склад объекта припортовой инфраструктуры получил повреждения в Одесской области. Об этом сообщается в Telegram-канале вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе», — уточнила в ведомстве.

В силах обороны юга ВСУ отметили, что пожар удалось оперативно потушить.

В ночь на 23 октября, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. После того, как включились сирены, украинское издание «Думская» написало о взрывах в Одессе. В публикации указали, что начала работать система противовоздушной обороны (ПВО).

Также под утро в понедельник стало известно о нескольких сериях взрывах в Кировоградской области Украины. Сначала украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в Кировоградской области слышны очень громкие звуки. Затем издание «Общественное» написало, что в Кировоградской области произошли повторные взрывы.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.