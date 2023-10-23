Жителей Севастополя предупредили об учениях флота

В понедельник, 23 октября, под Севастополем Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, учения пройдут ориентировочно до 8:15. Учения организованы в районе Северного и Южного молов. В самом Севастополе обстановка спокойная, пояснил градоначальник.

Предыдущие учения Черноморского флота прошли 21 октября.

22 сентября Развозжаев рассказал об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ЧП и работы ПВО.

Из-за угрозы повторного удара горожан попросили не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие. Через полчаса Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести.

Позже Sky News сообщил, что для удара по штабу Черноморского флота ВСУ могли использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Телеканал ссылался на данные источника в ВСУ.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о плановом уничтожении взрывоопасных предметов на полуострове.