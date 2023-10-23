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Власти Ирана прибегают к резкой риторике в отношении Израиля

Reuters: Иран резко высказывается против Израиля, но воевать не намерен

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saeediex/Shutterstock

Власти Ирана допускают резкие высказывания в отношении Израиля, но не планируют вступать в открытый конфликт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

По информации агентства, группировка ХАМАС долгое время получала финансирование от Тегерана. Сейчас Иран не может остаться в стороне от палестино-израильского конфликта, так как в противном случае это подорвет его многолетние усилия по достижению регионального лидерства и было бы воспринято как признак слабости.

Отмечается, что Тегеран позволяет ливанской группировке «Хезболла» совершать нападения через границу на Израиль и атаковать небольшие американские объекты.

«Иранцы стоят перед дилеммой: послать сражаться «Хезболлу», чтобы попытаться спасти своих в секторе Газа, или ... отказаться от их поддержки», — говорится в публикации.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призывал страны, находящиеся под санкциями США сотрудничать, чтобы нейтрализовать влияние рестрикций.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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