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Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке в Ливане

ЦАХАЛ: израильские военнослужащие атаковали террористическую ячейку в Ливане

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по террористической ячейке, которая осуществляла свою деятельность в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских войск.

В заявлении указано, что в ночь на 23 октября военнослужащие страны атаковали ячейку на ливанской территории. Кроме того, солдаты Армии обороны Израиля нанесли удар по пункту запуска противотанковых ракет.

«Террористическая ячейка планировала запустить противотанковую ракету в направлении города Шломи», — говорится в публикации.

Вечером 22 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные нанесли удары по двум ячейкам ливанского движения «Хезболла» на границе страны. Как отметили представители армии государства, члены движения собирались атаковать территорию Израиля.

Позже израильские солдаты атаковали объекты военной инфраструктуры, принадлежащие движению «Хезболла» и расположенные на территории Ливана. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, целью бойцов Армии обороны Израиля стали одна из ячеек ливанского движения, наблюдательный пункт и военный комплекс.

Ранее в Израиле заявили о готовности к любому развитию событий, включая втягивание «Хезболлы» в боевые действия.

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Война в Израиле
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