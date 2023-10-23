В ДНР рассказали об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) теперь имеют опыт взаимодействия с американскими баллистическими ракетами ATACMS, из которого военным страны предстоит извлечь уроки для эффективного перехвата подобных целей в будущем. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что сейчас информационное поле в мире наполнено новостями о передаче Киеву указанных ракет и первом опыте их применения украинскими солдатами. По данным СМИ, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже нанесли первые удары по позициям российских войск при помощи ATACMS.

«Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей», — сказал Гагин.

Он выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ смогут найти способ противодействовать данным снарядам. При этом у российских военных уже есть опыт уничтожения крылатых ракет Storm Shadow и реактивных снарядов для комплексов HIMARS, подчеркнул советник главы региона.

По словам собеседника агентства, армия страны способна противостоять любой угрозе. В качестве примера эффективной работы российских систем противовоздушной обороны Гагин привел регулярные перехваты украинских беспилотников и ракет в небе над Крымом.

«Они (атаки. — «Газета.Ru») с достаточно хорошей эффективностью отбиваются», — резюмировал советник главы ДНР.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «продлением агонии» Украины поставку ракет ATACMS в зону конфликта.