На Купянском направлении бойцами Западной группировки российских войск был уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии. Об этом начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский заявил в интервью ТАСС.

По словам офицера, в районе Огурцова уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в районе Боровой была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Зыбинский отметил, что в артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки три минометных расчета. Потери ВСУ при этом составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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