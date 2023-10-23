Стало известно о новых взрывах в Кировоградской области Украины

В Кировоградской области Украины произошли повторные взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

По его информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

23 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в Кировоградской области были слышны несколько взрывов.

Также в понедельник стало известно о взрывах в Одессе.

Накануне сообщалось о взрывах в Херсоне.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.