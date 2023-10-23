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Гагин заявил, что Украина может бездумно атаковать Россию ракетами ATACMS

Гагин: Киев может бездумно использовать ракеты ATACMS для ударов по России

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что власти Украины могут бездумно использовать уже поставленные ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

На взгляд Гагина, ATACMS были поставлены на Украину уже довольно давно. Он считает, что была поставлена небольшая партия ракет, при этом Киев по полной будет стараться использовать их.

Гагин назвал режим, возглавляемый Владимиром Зеленским, «обезьяной с гранатой». Поэтому украинские власти, возможно, будут бездумно наносить удары по всем объектам на территории России, до которых они только смогут дотянуться. Гагин отметил, это надо принимать во внимание и выстраивать противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты.

Советник главы ДНР считает, что новые поставки таких ракет будут нескоро. Кроме того, у России есть чем ответить на подобные вызовы, и ответ с российской стороны будет зеркальным.

Ранее сообщалось, что впервые использованные украинскими военными американские ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) в Британии считают неэффективными.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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