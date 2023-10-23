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В Армии обороны Израиля заявили о новых ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: израильские военные нанесли новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Majdi Mohammed/AP

Израильские военнослужащие нанесли удары по объектам движения «Хезболла», расположенным на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

В сообщении указано, что под удары попали объекты военной инфраструктуры — наблюдательный пункт и военный комплекс. Кроме того, израильские солдаты атаковали одну из ячеек ливанского движения.

По данным ЦАХАЛ, указанный отряд действовал вблизи границы страны. Однако другие подробности не уточняются.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам <...> принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане», — говорится в заявлении.

В ночь на 23 октября пресс-служба израильских войск заявила, что военные страны атаковали две ячейки ливанского движения «Хезболла» на границе. В соответствующей публикации в Telegram-канале уточнялось, что члены движения намеревались использовать противотанковые ракеты для ударов по территории Израиля.

22 октября министр промышленности и экономики Израиля Нир Баркат пригрозил, что военнослужащие государства начнут наносить удары по Ирану в случае открытия членами движения «Хезболла» второго фронта на севере.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал причинить Ливану «вред огромного масштаба», если «Хезболла» активизируется в ближневосточном конфликте.

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