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В результате удара авиации Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли не менее 30 человек

«Аль-Джазира»: при ударе по лагерю беженцев в Газе погибло не менее 30 человек

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Mohammed Al-Masri/Reuters

В результате удара израильской авиации по лагерю палестинских беженцев в секторе Газа число погибших достигло 30 человек. Об этом сообщает панарабский телеканал «Аль-Джазира».

По данным телеканала, по меньшей мере 30 человек, большинство из которых женщины и дети, были обнаружены мертвыми под разрушенными зданиями после израильской атаки по лагерю беженцев Джабалия, расположенного в северной части сектора Газа.

Ранее высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что в Газе «перемирия не будет». Заявление сделано после усилий США и Катара в переговорах по освобождению более 200 заложников, удерживаемых там ХАМАС.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по десяткам объектов, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС и расположенным на территории сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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