На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы, сообщает украинское издание «Думская».

По его информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Накануне стало известно о взрывах в Херсоне.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.