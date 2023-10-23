Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что в секторе Газа «перемирия не будет»

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил CNN, что в Газе «перемирия не будет». Заявление сделано после усилий США и Катара в переговорах по освобождению более 200 заложников, удерживаемых там ХАМАС.

Израиль и США хотят, чтобы все заложники были освобождены «как можно быстрее». Чиновник добавил, что «нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС».

Власти Израиля согласились на просьбу США разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу, «хотя это решение не было популярно в Израиле», подчеркнул чиновник.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что администрация президента США Джо Байдена «регулярно» ведет переговоры с правительством Израиля о ситуации в секторе Газа.

«Мы хотим, чтобы захваченные заложники вернулись домой, и именно поэтому мы работаем над этим, как я уже сказал, практически каждую минуту дня», — сказал Блинкен в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.