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Военные Израиля нанесли удары по двум ячейкам «Хезболлы» на границе с Ливаном

ЦАХАЛ: израильские военные атаковали две ячейки «Хезболлы» на границе с Ливаном

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Omar Sanadiki/Reuters

Израильские военнослужащие нанесли удары по двум ячейкам ливанского движения «Хезболла» на границе страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении указано, что члены ливанского движения намеревались атаковать территорию Израиля. В связи с этим командование ЦАХАЛ приняло решение открыть огонь на границе.

«ЦАХАЛ нанес удар по двум террористическим ячейкам «Хезболлы» на границе с Ливаном», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, одна из ячеек ливанского движения примыкала к небольшому общинному поселению Маттата. Ее члены планировали запустить несколько противотанковых ракет в сторону израильской территории, уточняется в сообщении.

Еще одна ячейка располагалась в районе отрога Хар-Дов. Бойцы данного отряда также собирались атаковать Израиль при помощи ракет, подчеркнули представители ЦАХАЛ.

22 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие страны продолжают наносить удары по объектам палестинского движения ХАМАС. Целями израильских военных стали десятки объектов, расположенных в секторе Газа.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил премьер-министра Ливана Наджиба Микати о последствиях возможного втягивания страны в палестино-израильский конфликт.

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Война в Израиле
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