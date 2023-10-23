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Министерство обороны исследовало возможность применения на Ладоге малых ракетных кораблей

«Известия»: на Ладоге прошли исследования по применению малых ракетных кораблей

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Министерство обороны России в этом году провело работу по изучению возможностей базирования и выполнения боевых задач малыми ракетными кораблями в Ладожском озере. Об этом, ссылаясь на источники в военном ведомстве сообщает газета «Известия».

По информации издания, исследовательская работа проходила в течение несколько месяцев. Во время нее была изучена гидрографическая информация, проанализированы возможные угрозы для малых ракетных кораблей со стороны вероятного противника. Важнейшим этапом исследований стал поход двух малых ракетных кораблей проекта «Каракурт» Балтийского флота, во время которого были проверены маршруты и совершены маневры на Ладоге.

В результате Ладожское озеро, отмечает газета, было признано пригодным для действий малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М». При этом окончательное решение о постоянном развертывании кораблей на Ладоге пока не принято.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, это является вполне здравым военно-технический ответом на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. «Каракурты» представляют собой эффективные платформы для размещения различного вида вооружений, в перспективе они, возможно, получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Поэтому их размещение в Ладожском озере, которое не так хорошо известно разведке Североатлантического альянса, как балтийские военно-морские базы, — это хорошая идея.

Военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин пояснил, что малые ракетные корабли проектов «Каракурт» и «Буян-М» могут успешно действовать в Ладожском озере, которое глубже Балтийского моря. Он напомнил, что вооружение малых ракетных кораблей имеет значительную дальность. Так, в свое время корабли Каспийской флотилии наносили удары по объектам террористов, расположенным в Сирии.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году в состав ВМФ РФ планируется ввести три корабля проекта 22800 «Каракурт», оснащенных высокоточными ракетами.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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