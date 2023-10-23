Израильские военные продолжают обстреливать десятки объектов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по десяткам объектов, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС и расположенным на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильских войск, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Материал сопровождается видеороликом, на котором показана работа израильских военнослужащих. На записи видно, как бойцы ЦАХАЛ наносят удар по одному из зданий.

Предположительно, строение находится в секторе Газа. При этом видео не содержит каких-либо пояснений, касающихся происходящего.

«Армия обороны Израиля продолжает в настоящий момент наносить удары по десяткам террористических целей ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.

22 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные по ошибке обстреляли египетский пост рядом с границей. В связи с этим представители Армии обороны Израиля принесли извинения египетской стороне и заявили о проведении расследования.

В этот же день стало известно, что израильские солдаты попали под обстрел со стороны сектора Газа. Согласно данным ЦАХАЛ, выстрелы прозвучали в районе кибуца Кисуфим.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что военные страны впервые применили против членов ХАМАС боевое оружие «Стальное жало».