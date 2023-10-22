Танки Abrams оказались неподходящими для ведения боевых действий на Украине

Американские танки Abrams не подходят для ведения боевых действий в зоне украинского конфликта. Об этом пишет немецкий журнал Merkur.

В публикации указано, что западные аналитики уже давно осведомлены об этом факте. По их мнению, указанные танки обладают рядом характеристик, которые делают Abrams непригодными для использования в сражениях на территории Украины.

По данным издания, одной из таких особенностей является слишком большой вес танков. Из-за этого существует большой риск, что расположенные на Украине мосты просто разрушатся при попытке провезти через них данный вид техники.

Более того, по словам авторов статьи, Abrams отличаются большим расходом топлива. В условиях продолжающихся боевых действий украинские военные могут столкнуться с проблемами при обеспечении машин топливом.

«Некоторые западные эксперты и украинские чиновники полагают, что объемы, сроки и проблемы с логистикой в настоящее время не позволят добиться желаемого эффекта на Украине», — говорится в материале.

В конце авторы публикации отметили, что танки Abrams были поставлены в зону конфликта слишком поздно. Из-за приближающегося сезона распутицы и последующей зимы они уже не смогут помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) улучшить свое положение на фронте, резюмировали журналисты.

Ранее стало известно, что переданные Украине ракеты дальнего действия ATACMS оказались бесполезны из-за противодействия Вооруженных сил РФ.