Стало известно о неспособности США напугать Россию поставками ракет ВСУ

Тайные поставки ракет ATACMS Вооруженным силам Украины не смогли напугать Россию, как рассчитывали США. Об этом сообщает Farda.

«Ракеты были отправлены в распоряжение Украины тайно, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли», — сказал неназванный американский чиновник.

Кроме того, отмечается, что планы Вашингтона предоставить эти ракеты украинской армии были известны Москве, а поставки оказывают крайне небольшое влияние на ход боевых действий.

22 октября член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи назвал безответственной поставку ракет ATACMS Украине. По его словам, они представляют угрозу для мирного населения Украины.

Накануне британское издание The Spectator сообщало, что впервые использованные украинскими военными американские ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System были неэффективными в отношении Вооруженных сил России.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации нашли ответ на применение Украиной тактических баллистических ракет ATACMS.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.