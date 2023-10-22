В Киевской области объявили воздушную тревогу

На Украине объявлена воздушная тревога в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сирены начали звучать в 21:03 (совпадает с мск).

Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

22 октября в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что сирены звучали в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных украинским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

В этот же день глава администрации Херсона Роман Мрочко заявлял, что в городе произошли взрывы.

Накануне согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.