Развожаев назвал ложью информацию о взрывах в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале опроверг информацию о взрывах в городе во время воздушной тревоги.

«Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобе «взрыве» чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было... Те, кто пишет, что в Севастополе отработали средства ПВО — это тоже ложь», — сказано в сообщении.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны были в боевой готовности, однако воздушные цели до города не долетали.

22 октября Развожаев заявлял, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

До этого он говорил, что в городе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Спустя 16 минут она была отменена.

Позднее губернатор Севастополя сообщал, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. По его словам, ни люди, ни инфраструктура не пострадали.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.