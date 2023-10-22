В Израиле сообщили о гибели военного в районе сектора Газа

В районе сектора Газа погиб один израильский военный, трое получили ранения. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ходе брифинга, передает ТАСС.

«В Газе силы нашей армии действовали рядом с границей <…> для получения информации о похищенных и пропавших без вести. В это время погиб боец Армии обороны Израиля, трое получили ранения. Мы сообщили об этом их семьям», — сказал он.

22 октября Хагари заявлял об уничтожении замглавы ракетных войск ХАМАС и десятков объектов этой организации в ходе ночных ударов по сектору Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

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