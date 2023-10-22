Власти Греции превратили ПВО страны в решето

Греция не может обслуживать российские системы вооружения из-за санкций Европы против России. Об этом сообщает портал militaire.gr, подчеркнув, что греческие власти превращают противовоздушную оборону страны в решето.

«Правительство (Кириакоса) Мицотакиса выводит из употребления или, по крайней мере, в проблемную эксплуатацию имеющиеся в нашей стране зенитные системы российского производства, в основном ТОР-М1, которые составляют основу греческой противовоздушной обороны в Эгейском море и на Эвросе», — сказано в материале.

По данным портала, в 2023 в Грецию вернули больше €1 млн, которые были выделены на приобретение в России запасных частей для зенитного ракетного комплекса ТОР-М1.

В статье также отмечается, что на фоне этого возникает много вопросов к состоянию зенитных систем, которые находятся на вооружении греческой армии.

25 августа портал pronews.gr писал, что Греция расторгла контракт с Россией на техобслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ». По информации издания, правительство решило отказаться от «программы поддержки вооружений», то есть закупки запчастей и услуг, и «не подписывать новые контракты» (FOS)».

До этого генерал-майор ВВС в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу заявлял, что отправка Афинами Киеву ЗРК С-300 российского производства будет являться нарушением межправительственных соглашений и ослабит греческую противовоздушную оборону.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».