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Египет сообщил о ранениях пограничников из-за снаряда израильского танка

Египетские пограничники получили ранения из-за снаряда израильского танка

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Shutterstock

Египетские пограничники получили ранения из-за случайного попадания осколков снаряда израильского танка. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе продолжающихся сегодня в секторе Газа столкновений, в воскресенье, в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка», — говорится в сообщении Вооруженных сил Египта.

Отмечается, что ранения были легкими.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что их танк случайно выстрелил в египетский пост. В ЦАХАЛ принесли извинения египетской стороне за инцидент. Там также отметили, что расследуют обстоятельства произошедшего.

Перед этим Армия обороны Израиля сообщила о выявлении еще 46 подозреваемых в террористической деятельности на территории Западного берега Иордана. До этого на Западном берегу Иордана были задержаны 60 подозреваемых в терроризме.

Ранее Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы.

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