Посол Израиля сообщил о готовности к началу военной операции в секторе Газа

Израильская армия готова начать наземную операцию в секторе Газа, однако дата ее проведения еще не определена. Об этом ТАСС заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Я не могу сказать насчет дат, потому что у меня такой информации нет... Это начнется, когда мы будем в выгодной ситуации начать военную операцию... Военная часть к этому готова», — сказал он.

22 октября министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что возможная наземная операция Израиля в секторе Газа будет не легкой задачей. По его словам, ХАМАС имели в запасе очень много времени для подготовки.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

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