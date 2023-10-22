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В Херсонской области сбили три украинские ракеты

Сальдо: в Херсонской области сбиты три направлявшиеся в Крым ракеты ВСУ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие в сторону Крыма, сбиты в Херсонской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеских ракеты, летевших на Крым», — заявил он.

22 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали два раза. По состоянию на 16:01 в очереди со стороны Тамани находились 180 транспортных средств, ожидание составляло около часа. Со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра не было.

14 октября заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост был полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, движение автомобилей открыто по всем четырем полосам.

Ранее ВСУ выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку.

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