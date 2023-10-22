Армия Израиля сообщила о первом применении оружия «Стальное жало»

Военнослужащие подразделения «Магеллан» израильской армии впервые применили боевое оружие «Стальное жало», которое уничтожило огневую точку ХАМАС. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«В последние дни боев бойцы отряда коммандос типа «Магеллан» впервые оперативно применили боевое средство «Стальное жало» и атаковали стартовую позицию террористической организации ХАМАС, с которой производились пуски по территории Израиля», — сказано в сообщении.

«Стальное жало» — минометная бомба с двойным наведением, которая позволяет точно поражать цели в населенных пунктах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.