МО рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Военнослужащие России предотвратили попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области, украинская сторона за прошедшие сутки потеряла до 60 бойцов. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.

«На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр», — пояснили в военном ведомстве России.

Как объяснили в МО России, в районе населенного пункта Станислав удалось нанести поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны украинских ВС.

Всего украинская сторона на данном направлении потеряла до 60 военнослужащих, пояснили в военном ведомстве РФ.

Также военные РФ ликвидировали три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.

Кроме того, в МО уточняли, что ВС РФ поразили польскую гаубицу Krab на Запорожском направлении.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.