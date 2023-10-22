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ВС РФ поразили артиллерийскую установку Krab на Запорожском направлении

МО: ВС РФ поразили польскую гаубицу Krab на Запорожском направлении

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militaryfactory.com

Минобороны России сообщило, что российские войска в ходе контрбатарейной борьбы на Запорожском направлении поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Согласно сообщению оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ также уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США.

До этого агентство ТАСС сообщало, что десантники ВСУ под Ореховым в Запорожской области начали снимать свои минные поля, что может говорить об их планах пойти в наступление.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли несколько неудачных попыток взять под свой контроль плацдармы на Херсонском направлении. По информации ведомства, целью украинских солдат были плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр. При этом в операциях приняли участие бойцы 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.

В конце сентября Минобороны РФ сообщало, что российские военные на Купянском направлении уничтожили два немецких танка Leopard, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу Panzerhaubitze 2000, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30, а также противотанковую пушку «Рапира».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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