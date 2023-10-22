Израиль обстрелял наблюдательный пост «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по наблюдательному посту базирующейся в Ливане вооруженной группировки «Хезболла». Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сообщается, что удар стал ответом на ракетный обстрел района Ципорен.

Также сообщается об артиллерийском и танковом обстреле территории Ливана в ответ на запуск потивотанковых ракет по Турмусу и Шушану.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Израиль эвакуирует 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.